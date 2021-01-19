Крещение: На Оболонской набережной в Киеве собрались несколько сотен человек, чтобы нырнуть в прорубь

19 января, 2021, 13:41

19 января, на Крещение Господне, сотни людей пришли на столичную Оболонскую набережную, чтобы окунуться в прорубь

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV Арам Атанесян.

Несколько сотен верующих пришли на столичную Оболонскую набережную. Атмосфера довольно праздничная.

Сначала священник освятил прорубь, а потом верующие начали окунаться в воду.

По словам медработников, пока к ним никто не обращался за помощью.

Кроме медработников на месте присутствуют спасатели, Служба Красного креста, полицейские, которые контролируют ситуацию.

Читайте также: В Украине празднуют Крещение: люди окунаются в проруби. ФОТОРЕПОРТАЖ

Врачи дают рекомендации: прежде чем погружаться, нужно тщательно разогреть организм, мышцы и постепенно входить в воду, а не резко. Также, врачи не рекомендуют погружаться с головой. После выхода из воды нужно быстро растирать тело полотенцем и искать горячие напитки. Ни в коем случае нельзя заходить в горячую воду.

Некоторые верующие говорят, что приходят на набережную ежегодно, а некоторые впервые ныряют в прорубь.

В свою очередь священники отмечают, что не обязательно погружаться в воду, достаточно просто смочить лицо.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb