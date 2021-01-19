Крещение: На Оболонской набережной в Киеве собрались несколько сотен человек, чтобы нырнуть в прорубь
Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV Арам Атанесян.
Несколько сотен верующих пришли на столичную Оболонскую набережную. Атмосфера довольно праздничная.
Сначала священник освятил прорубь, а потом верующие начали окунаться в воду.
По словам медработников, пока к ним никто не обращался за помощью.
Кроме медработников на месте присутствуют спасатели, Служба Красного креста, полицейские, которые контролируют ситуацию.
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Врачи дают рекомендации: прежде чем погружаться, нужно тщательно разогреть организм, мышцы и постепенно входить в воду, а не резко. Также, врачи не рекомендуют погружаться с головой. После выхода из воды нужно быстро растирать тело полотенцем и искать горячие напитки. Ни в коем случае нельзя заходить в горячую воду.
Некоторые верующие говорят, что приходят на набережную ежегодно, а некоторые впервые ныряют в прорубь.
В свою очередь священники отмечают, что не обязательно погружаться в воду, достаточно просто смочить лицо.
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