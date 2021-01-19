Коронавирус: в Украине за сутки выявили почти 4 тыс. новых случаев
В частности, заболели 131 ребенок и 238 медработников, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 801 человек;
- летальных случаев - 177;
- выздоровели - 15 052 человека;
- осуществлено тестирований за сутки - 33 400 (в том числе методом ПЦР - 18 734, методом ИФА - 14 666).
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 1 167 655 человек;
- выздоровели - 886 248 человек;
- летальных исходов - 21 046;
- проведение ПЦР-тестов - 5 983 122.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (637), Одесской (453), Запорожской (449), Харьковской (237) и Черкасской (208) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 637 случаев;
Винницкая область - 73 случая;
Волынская область - 70 случаев;
Днепропетровская область - 201 случай;
Донецкая область - 174 случая;
Житомирская область - 38 случаев;
Закарпатская область - 94 случая;
Запорожская область - 449 случаев;
Ивано-Франковская область - 127 случаев;
Киевская область - 150 случаев;
Кировоградская область - 29 случаев;
Луганская область - 64 случая;
Львовская область - 197 случаев;
Николаевская область - 115 случаев;
Одесская область - 453 случая;
Полтавская область - 197 случаев;
Ривненская область - 58 случаев;
Сумская область - 61 случай;
Тернопольская область - 67 случаев;
Харьковская область - 237 случаев;
Херсонская область - 26 случаев;
Хмельницкая область - 39 случаев;
Черкасская область - 208 случаев;
Черновицкая область - 172 случая;
Черниговская область - 3 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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3939 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 19 января 2021 года. В частности,...Опубликовано Максим Степанов Понедельник, 18 январь 2021 г.
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