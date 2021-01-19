Коронавирус: в Украине за сутки выявили почти 4 тыс. новых случаев

19 января, 2021, 08:16

3939 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 19 января

В частности, заболели 131 ребенок и 238 медработников, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 801 человек;

летальных случаев - 177;

выздоровели - 15 052 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 33 400 (в том числе методом ПЦР - 18 734, методом ИФА - 14 666).

За все время пандемии в Украине:

заболели - 1 167 655 человек;

выздоровели - 886 248 человек;

летальных исходов - 21 046;

проведение ПЦР-тестов - 5 983 122.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (637), Одесской (453), Запорожской (449), Харьковской (237) и Черкасской (208) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 637 случаев;

Винницкая область - 73 случая;

Волынская область - 70 случаев;

Днепропетровская область - 201 случай;

Донецкая область - 174 случая;

Житомирская область - 38 случаев;

Закарпатская область - 94 случая;

Запорожская область - 449 случаев;

Ивано-Франковская область - 127 случаев;

Киевская область - 150 случаев;

Кировоградская область - 29 случаев;

Луганская область - 64 случая;

Львовская область - 197 случаев;

Николаевская область - 115 случаев;

Одесская область - 453 случая;

Полтавская область - 197 случаев;

Ривненская область - 58 случаев;

Сумская область - 61 случай;

Тернопольская область - 67 случаев;

Харьковская область - 237 случаев;

Херсонская область - 26 случаев;

Хмельницкая область - 39 случаев;

Черкасская область - 208 случаев;

Черновицкая область - 172 случая;

Черниговская область - 3 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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