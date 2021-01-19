 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Украине за сутки выявили почти 4 тыс. новых случаев

Коронавирус: в Украине за сутки выявили почти 4 тыс. новых случаев

3939 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 19 января

В частности, заболели 131 ребенок и 238 медработников, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 801 человек;
  • летальных случаев - 177;
  • выздоровели - 15 052 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки - 33 400 (в том числе методом ПЦР - 18 734, методом ИФА - 14 666).

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 1 167 655 человек;
  • выздоровели - 886 248 человек;
  • летальных исходов - 21 046;
  • проведение ПЦР-тестов - 5 983 122.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (637), Одесской (453), Запорожской (449), Харьковской (237) и Черкасской (208) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 637 случаев;

Винницкая область - 73 случая;

Волынская область - 70 случаев;

Днепропетровская область - 201 случай;

Донецкая область - 174 случая;

Житомирская область - 38 случаев;

Закарпатская область - 94 случая;

Запорожская область - 449 случаев;

Ивано-Франковская область - 127 случаев;

Киевская область - 150 случаев;

Кировоградская область - 29 случаев;

Луганская область - 64 случая;

Львовская область - 197 случаев;

Николаевская область - 115 случаев;

Одесская область - 453 случая;

Полтавская область - 197 случаев;

Ривненская область - 58 случаев;

Сумская область - 61 случай;

Тернопольская область - 67 случаев;

Харьковская область - 237 случаев;

Херсонская область - 26 случаев;

Хмельницкая область - 39 случаев;

Черкасская область - 208 случаев;

Черновицкая область - 172 случая;

Черниговская область - 3 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

3939 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 19 января 2021 года. В частности,...

Опубликовано Максим Степанов Понедельник, 18 январь 2021 г.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 января, 2021 вторник

18 января, 2021 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать