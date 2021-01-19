Коболев считает необходимым взять на учет уязвимых потребителей газа

19 января, 2021, 15:52

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает необходимым создать в стране единую информационную базу уязвимых потребителей, которая будет содержать полную информацию об их доходах, объемах и стоимости потребленного природного газа

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" .

"Наша идеология, которую мы продвигаем уже в течение шести лет, заключается в следующем: если есть уязвимый потребитель, дайте ему деньги. Так делают во всех развитых странах. Мы считаем критически важным создать информационную базу, которая позволит государству всех уязвимых потребителей идентифицировать, привязать их к конкретному потреблению газа и им помочь. И это в будущем позволит нам избегать проблем со слишком стремительным ростом цены ", - цитирует издание слова Коболева.

Глава Нафтогаза подчеркнул, что сегодня основным препятствием для предоставления гражданам субсидий в денежной форме является отсутствие информации о том, какие категории потребителей уязвимы и почему, какие у них объемы потребления газа и какова его стоимость, а также какое у них соотношение между доходами и стоимостью потребляемого газа.

"Если бы сейчас государство решило дать этим людям деньги, даже в тех же социальных служб возник бы банальный вопрос: а можно дать счета этих потребителей? А можно их идентифицировать, чтобы мы знали, кому и сколько денег надо отдать, чтобы поддержать этих людей. К сожалению, пока система к этому не готова ", - подчеркнул Коболев.

Напомним, 18 января Кабмин утвердил решение, которым устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн / куб.м, которая будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что государство не прекратит выплачивать субсидии. Он отметил, что средний месячный размер субсидий в стране составляет более 1,6 тыс. грн.