Кабмин планирует отсудить танкер Delfi у компании-владельца

19 января, 2021, 21:05

Правительство обратилось в Хозсуд Одессы, чтобы признать право собственности на танкер Delfi

Об этом говорится в постановлении Хозяйственного суда города Одессы, сообщает Liga.net .

Одесский суд открыл производство по иску Кабинета министров против компании Mister Drake PC, обладающий танкером Delfi.

В правительстве иск объяснили тем, что владелец Delfi не поднял и не забрал танкер с пляжа в установленные сроки.

Напомним, утром 10 сентября Танкер Delfi забрали из одесского пляжа "Дельфин", где он пробыл с 22 ноября 2019 года.

Аварийный танкер Delfi около 14 часов 10 сентября 2020 года прибыл в сопровождении плавкрана и буксиров в нефтегавань порта Черноморск .

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