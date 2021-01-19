Кабмин планирует отсудить танкер Delfi у компании-владельца
19 января, 2021, 21:05
Правительство обратилось в Хозсуд Одессы, чтобы признать право собственности на танкер Delfi
Об этом говорится в постановлении Хозяйственного суда города Одессы, сообщает Liga.net .
Одесский суд открыл производство по иску Кабинета министров против компании Mister Drake PC, обладающий танкером Delfi.
В правительстве иск объяснили тем, что владелец Delfi не поднял и не забрал танкер с пляжа в установленные сроки.
- Напомним, утром 10 сентября Танкер Delfi забрали из одесского пляжа "Дельфин", где он пробыл с 22 ноября 2019 года.
- Аварийный танкер Delfi около 14 часов 10 сентября 2020 года прибыл в сопровождении плавкрана и буксиров в нефтегавань порта Черноморск .
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