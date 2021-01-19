К Земле приближается 55-метровый астероид, - NASA
19 января, 2021, 11:36
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) заявило, что в пятницу, 22 января, мимо Земли пролетит 55-метровый астероид 2020 YE5
Об этом сообщает Express.
По данным NASA скорость астероида составляет 10,5 км в секунду, или 37 800 км в час. Таким образом космический камень может облететь Землю всего за один час. Для сравнения: Луна вращается вокруг Земли за 28 дней.
Астрономы заявляют, что 2020 YE5 максимально приблизится к Земле в пятницу, 22 января, на расстояние около 384 000 км.
В NASA отметили, что не ожидают изменений ни в движении астроида, ни в его влиянии на нашу планету.
Сейчас астероид пролетает мимо Марса.
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