Европарламент рассмотрит доклад с осуждением агрессии РФ против Украины, Грузии и Молдовы

19 января, 2021, 22:59

Европарламент рассмотрит доклад относительно имплементации общей внешней политики и политики безопасности ЕС в 2020 году, содержащий осуждение агрессии РФ против Украины, Грузии и Молдовы

Проект доклада опубликован на сайте Европарламента .

"[ЕС] снова осуждает агрессивную политику России в отношении Украины, ее негативную роль в нескольких замороженных конфликтах и давление на некоторых непосредственных соседей ЕС, нарушение прав крымских татар, блокировку Азовского моря, продолжение захвата газовых месторождений Украины в Черном море и нарушение территориальной целостности Грузии и Молдовы", - говорится в проекте документа.

Также в проекте докладе говорится о том, что ЕС остается полностью преданным политике непризнания незаконной аннексии Крыма, призывает Россию полностью выполнить свои обязательства по Минским соглашениям, подчеркивает необходимость увеличить поддержку гражданских лиц в зоне конфликта, внутренне перемещенных лиц и беженцев.

Результаты голосования по докладу должны объявить 20 января.

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