Европарламент рассмотрит доклад с осуждением агрессии РФ против Украины, Грузии и Молдовы
Проект доклада опубликован на сайте Европарламента .
"[ЕС] снова осуждает агрессивную политику России в отношении Украины, ее негативную роль в нескольких замороженных конфликтах и давление на некоторых непосредственных соседей ЕС, нарушение прав крымских татар, блокировку Азовского моря, продолжение захвата газовых месторождений Украины в Черном море и нарушение территориальной целостности Грузии и Молдовы", - говорится в проекте документа.
Также в проекте докладе говорится о том, что ЕС остается полностью преданным политике непризнания незаконной аннексии Крыма, призывает Россию полностью выполнить свои обязательства по Минским соглашениям, подчеркивает необходимость увеличить поддержку гражданских лиц в зоне конфликта, внутренне перемещенных лиц и беженцев.
Результаты голосования по докладу должны объявить 20 января.
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