ESG рейтинг FERREXPO вырос до уровня ВВВ
За последние пять лет рейтинг Ferrexpo повысился благодаря устойчивым показателям в таких сферах, как:
- Улучшение охраны труда и безопасности.
- Улучшение управления персоналом.
- Улучшение корпоративного управления.
- Уменьшение выбросов углекислого газа.
"Ferrexpo уделяет много внимания и инвестирует значительные средства не только в модернизацию производства, но и в экологические и социальные проекты, а также в программы по обучению и улучшению условий труда персонала. Мы рады, что наши старания приносят положительные результаты и такое признание, как присвоение данного рейтинга", – отметили в Компании.
Напомним, что рейтинг агентства MSCIESG предназначен для измерения устойчивости компании к долгосрочным, существенным для отрасли рискам в рамках экологических, социальных аспектов и корпоративного управления (ESG). Агентство MSCIESG Research использует основанную на правилах методологию выявления лидеров и отстающих отрасли с учетом их подверженности ESG рискам, а также того, насколько эффективно они управляют этими рисками по сравнению с аналогичными компаниями. Рейтинг также оценивает долевые ценные бумаги и ценные бумаги с фиксированным доходом, кредиты, паевые инвестиционные фонды, торгуемые на бирже фонды и страны.
За дополнительной информацией обращайтесь к:
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Ferrexpo:
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Rob Simmons
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r.simmons@ferrexpo.ch
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+44 207 389 8305
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MAINSTREAM:
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Svetlana Sverchkova
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sr@mainstream.ua
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+38 067 238 4946
Справка:
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Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Ferrexpoявляется крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2020 г. Компания произвела 11,2 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com
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