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Espreso.tvЭкономикаESG рейтинг FERREXPO вырос до уровня ВВВ

ESG рейтинг FERREXPO вырос до уровня ВВВ

По итогам 2020 года ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) Rating Группы Ferrexpo – рейтинг, измеряющий устойчивость компании к рискам в рамках экологических, социальных аспектов и корпоративного управления, – улучшился с ВВ до уровня ВВВ, основываясь на последней оценке рейтингового агентства MSCI – ведущего поставщика инструментов и услуг по содействию принятию важных решений для мирового инвестиционного сообщества (ранее известное как Morgan Stanley Capital International)

За последние пять лет рейтинг Ferrexpo повысился благодаря устойчивым показателям в таких сферах, как:

  1. Улучшение охраны труда и безопасности.
  2. Улучшение управления персоналом.
  3. Улучшение корпоративного управления.
  4. Уменьшение выбросов углекислого газа.

"Ferrexpo уделяет много внимания и инвестирует значительные средства не только в модернизацию производства, но и в экологические и социальные проекты, а также в программы по обучению и улучшению условий труда персонала. Мы рады, что наши старания приносят положительные результаты и такое признание, как присвоение данного рейтинга", – отметили в Компании.

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Напомним, что рейтинг агентства MSCIESG предназначен для измерения устойчивости компании к долгосрочным, существенным для отрасли рискам в рамках экологических, социальных аспектов и корпоративного управления (ESG). Агентство MSCIESG Research использует основанную на правилах методологию выявления лидеров и отстающих отрасли с учетом их подверженности ESG рискам, а также того, насколько эффективно они управляют этими рисками по сравнению с аналогичными компаниями. Рейтинг также оценивает долевые ценные бумаги и ценные бумаги с фиксированным доходом, кредиты, паевые инвестиционные фонды, торгуемые на бирже фонды и страны.

За дополнительной информацией обращайтесь к:

 

Ferrexpo:

 

 

 

Rob Simmons

 

r.simmons@ferrexpo.ch

+44 207 389 8305

 

 

MAINSTREAM:

 

 

 

Svetlana Sverchkova

sr@mainstream.ua

+38 067 238 4946
         

Справка:

Агентство MSCI является ведущим поставщиком инструментов и услуг по содействию принятию важных решений для мирового инвестиционного сообщества. Обладая более чем 50-летним опытом в области исследований, данных и технологий, MSCI способствует принятию более эффективных инвестиционных решений, помогая клиентам понимать и анализировать ключевые факторы риска и доходности, а также уверенно создавать более эффективные портфели. MSCI предлагает лучшие отраслевые решения, основанные на исследованиях, используемые клиентами для лучшего понимания и повышения прозрачности инвестиционного процесса. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.msci.com.

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Ferrexpoявляется крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.  Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2020 г. Компания произвела 11,2 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com

 

 

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