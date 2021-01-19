 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоЭкспертиза подтвердила подлинность голоса главы КГБ Беларуси на записи с обсуждением убийства Шеремета

Экспертиза подтвердила подлинность голоса главы КГБ Беларуси на записи с обсуждением убийства Шеремета

Голос на обнародованных записях об убийстве журналиста Павла Шеремета действительно принадлежит бывшему главе Комитета государственной безопасности Беларуси Вадиму Зайцеву

Об этом сообщает "Настоящее время" со ссылкой на исследование петербургской криминалистической лаборатории аудиовизуальных документов.

Исследование было осуществлено путем аудитивно-лингвистического анализа языка. Сначала эксперты анализировали индивидуальные особенности артикуляции, общие речевые навыки, эмоциональное состояние и социокультурные особенности говорящего.

Также аудиозаписи сравнили с 13 другими пленками, записанными, когда Зайцев занимал свою должность в силовом ведомстве. Сравнив голоса, эксперты пришли к выводу, что Зайцев и человек, который обсуждает убийство Шеремета - это одна и та же личность.

"Разногласия в высоте, силе и тембральных характеристикам голоса сравниваемых дикторов отсутствуют", - говорится в исследовании. Также эксперты отмечают, что сравниваемые спикеры одинаково хорошо контролируют свое эмоциональное состояние.

Во время второго этапа эксперты анализировали "статистические и динамические спектральные речевые характеристики".

"Даже длительные тренировки не могут существенно изменить привычные стереотипы языка, поскольку они практически не воспринимаются обычным слухом и реализуются без сознательного артикуляторного контроля, хотя хорошо видно в рамках инструментального анализа речи", - отмечается в исследовании.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 января, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать