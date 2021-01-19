Экспертиза подтвердила подлинность голоса главы КГБ Беларуси на записи с обсуждением убийства Шеремета

Об этом сообщает "Настоящее время" со ссылкой на исследование петербургской криминалистической лаборатории аудиовизуальных документов.

Исследование было осуществлено путем аудитивно-лингвистического анализа языка. Сначала эксперты анализировали индивидуальные особенности артикуляции, общие речевые навыки, эмоциональное состояние и социокультурные особенности говорящего.

Также аудиозаписи сравнили с 13 другими пленками, записанными, когда Зайцев занимал свою должность в силовом ведомстве. Сравнив голоса, эксперты пришли к выводу, что Зайцев и человек, который обсуждает убийство Шеремета - это одна и та же личность.

"Разногласия в высоте, силе и тембральных характеристикам голоса сравниваемых дикторов отсутствуют", - говорится в исследовании. Также эксперты отмечают, что сравниваемые спикеры одинаково хорошо контролируют свое эмоциональное состояние.

Во время второго этапа эксперты анализировали "статистические и динамические спектральные речевые характеристики".

"Даже длительные тренировки не могут существенно изменить привычные стереотипы языка, поскольку они практически не воспринимаются обычным слухом и реализуются без сознательного артикуляторного контроля, хотя хорошо видно в рамках инструментального анализа речи", - отмечается в исследовании.