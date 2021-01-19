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Espreso.tvОбществоДубинский предоставит "слугам" объяснения относительно обвинений от ОГПУ в уклонении от налогов и отмывании средств, - СМИ

Дубинский предоставит "слугам" объяснения относительно обвинений от ОГПУ в уклонении от налогов и отмывании средств, - СМИ


фото: slovoidilo
На заседании фракции Слуги народа могут рассмотреть вопрос об исключении нардепа Александра Дубинского

Об этом "НВ" сообщил источник в руководстве "Слуги народа".

"Слуги народа" могут рассмотреть вопрос об исключении нардепа Дубинского, однако нужное количество голосов, скорее всего, не найдется.

Фракция планирует заслушать позицию Дубинского относительно обвинений Офиса генпрокурора в уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

Источник в руководстве "Слуги народа" отмечает, что Дубинский выступит с объяснениями перед коллегами на следующем заседании фракции, однако вряд ли ему грозит исключение из фракции.

Дата заседания фракции "Слуги народа" еще определена.

  • Напомним, 19 января на народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского открыли 2 уголовных производства.

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