Дубинский предоставит "слугам" объяснения относительно обвинений от ОГПУ в уклонении от налогов и отмывании средств, - СМИ
19 января, 2021, 17:04
На заседании фракции Слуги народа могут рассмотреть вопрос об исключении нардепа Александра Дубинского
Об этом "НВ" сообщил источник в руководстве "Слуги народа".
"Слуги народа" могут рассмотреть вопрос об исключении нардепа Дубинского, однако нужное количество голосов, скорее всего, не найдется.
Фракция планирует заслушать позицию Дубинского относительно обвинений Офиса генпрокурора в уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.
Источник в руководстве "Слуги народа" отмечает, что Дубинский выступит с объяснениями перед коллегами на следующем заседании фракции, однако вряд ли ему грозит исключение из фракции.
Дата заседания фракции "Слуги народа" еще определена.
- Напомним, 19 января на народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского открыли 2 уголовных производства.
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