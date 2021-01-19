Дубинский предоставит "слугам" объяснения относительно обвинений от ОГПУ в уклонении от налогов и отмывании средств, - СМИ

Об этом "НВ" сообщил источник в руководстве "Слуги народа".

Фракция планирует заслушать позицию Дубинского относительно обвинений Офиса генпрокурора в уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

Источник в руководстве "Слуги народа" отмечает, что Дубинский выступит с объяснениями перед коллегами на следующем заседании фракции, однако вряд ли ему грозит исключение из фракции.

Дата заседания фракции "Слуги народа" еще определена.

Напомним, 19 января на народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского открыли 2 уголовных производства.

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