Детский омбудсмен заявил о попытке правительства откатить назад реформу интернатов

19 января, 2021, 16:54

Детский омбудсмен заявляет, что правительственным распоряжением собираются вернуть практику направления в детдома детей в возрасте до трех лет

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам ребенка Николай Кулеба написал в Facebook со ссылкой на Минсоцполитики.

Кулеба отмечает, что Минсоц предлагает вернуть практику устройства детей до трех лет в детдома. Ранее программой правительства было постановлено, что от 2020 года детей из неблагополучных семей не будут отдавать в интернаты. Правительство же предложило отсрочить эту норму до 2026 года.

"Для меня это означает желание правительства оставить все, как было раньше, вместо того, чтобы направить усилия на развитие доступных образовательных, медицинских и социальных услуг, укрепление и сохранение семьи для ребенка. То есть, проблема в семье с ребенком (нет доступной услуги, бедность, нежелание воспитывать ребенка и т.п.) - вези ребенка в интернат!" - прокомментировал он.

По словам детского омбудсмена в Украине в 2019 году 1639 детей в возрасте до 3-х лет были устроены в интернаты.

"Я абсолютно уверен, что государство имеет достаточно ресурсов, чтобы создать надлежащие условия для этих детей и не допустить попадания их в заведения", - подчеркнул чиновник.

Также он отметил, что распоряжением исключаются из реформы 70% интернатных учреждений системы образования, имеющих пансионы.

"Что это значит? Фактически, реформа сужается только к домам ребенка (реформу которых откладывают до 2026 года), детских домов-интернатов системы социальной защиты (для детей с тяжелыми формами инвалидности) и детских домов системы образования (в которых на 01.01.2020 осталось 1057 детей, менее 1% от общей численности детей в интернатах) ", - подчеркнул Николай Кулеба.

"К сожалению, отдельные депутаты вопреки рекомендациям Комитета ООН по правам ребенка, в которых институциональное размещения детей допускается только в качестве крайней меры и только, если это соответствует интересам ребенка, борются за систему интернатов с круглосуточным пребыванием в них детей, считая приемлемым разлучение ребенка с родителями ", - добавил детский омбудсмен.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо