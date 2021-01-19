Десятки тысяч военных, перекрытые улицы и забор из колючей проволоки: инаугурация Байдена будет беспрецедентной в истории США
Об этом пишет издание The Hill .
Байден принесет присягу перед небольшой толпой в условиях глобальной пандемии и беспрецедентной военной мобилизации в Вашингтоне с целью обеспечения безопасности Капитолия.
Команда Байдена призвала людей оставаться дома, и 200 000 билетов, которые обычно продаются на инаугурацию, сократили до 1000 только для членов Конгресса, бывших президентов и чиновников.
Трамп, которому в Сенате грозит второй процесс импичмента из-за его возможной роли в беспорядках, станет первым действующим президентом с 1869 года, который не будет присутствовать на инаугурации.
Историки говорят, что в современной политической эпохе никогда не было инаугурации при таких экстремальных обстоятельствах. Они указывают на инаугурацию Авраама Линкольна во время Гражданской войны и на присягу Франклина Рузвельта во время Великой депрессии, как последние примеры инаугурации на фоне такого уровня разногласий и неопределенности.
В день инаугурации в Вашингтоне будет 21000 солдат Национальной гвардии, многие из которых вооружены. Военные построили вокруг Капитолия "зеленую зону", где возвели забор из колючей проволоки.
Движение транспорта в Вашингтоне резко ограничили. Национальная аллея,которая обычно является местом массовых собраний простых американцев, направляющихся в Вашингтон, чтобы отметить исторический день, будет закрыта.
Многие из главных мероприятий, связанных с инаугурацией, будут транслироваться онлайн или по телевидению, а не проходить лично, в том числе виртуальный парад по всей стране и специальный выпуск в прайм-тайм с участием звезд, который выйдет в эфир в среду вечером.
Избранный президент выступит с западного фасада Капитолия США, заявив, что он "не боится" появляться на публике. На восточном фасаде Капитолия пройдет "Обзорная конференция" - традиция, которая охватывает все роды вооруженных сил, на которой новый главнокомандующий проверяет готовность войск.
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