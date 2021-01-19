Дело Межигорья: ВАКС отказал в заочном аресте Януковича
Соответствующее решение приняла коллегия судей, передает Центр противодействия коррупции.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала специализированной антикоррупционной прокуратуре в заочном содержании под стражей президента беглого Виктора Януковича. Речь идет о деле о незаконном завладении Януковичем резиденцией "Межигорье".
В ГПК напомнили, что ранее следственный судья ВАКС Владимир Воронько также отказал в заочном аресте Януковича. Он аргументировал это тем, что следствие остановлено из-за розыск экс-президента, а в таком случае применить меру пресечения якобы нельзя.
Также Воронько отметил, что Януковича нельзя считать объявленным в международный розыск.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
19 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-