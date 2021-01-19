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Espreso.tvОбществоДело Межигорья: ВАКС отказал в заочном аресте Януковича

Дело Межигорья: ВАКС отказал в заочном аресте Януковича


фото: reuters
Высший антикоррупционный суд отказал в заочном аресте экс-президента Виктора Януковича в деле присвоения "Межигорья"

Соответствующее решение приняла коллегия судей, передает Центр противодействия коррупции.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала специализированной антикоррупционной прокуратуре в заочном содержании под стражей президента беглого Виктора Януковича. Речь идет о деле о незаконном завладении Януковичем резиденцией "Межигорье".

В ГПК напомнили, что ранее следственный судья ВАКС Владимир Воронько также отказал в заочном аресте Януковича. Он аргументировал это тем, что следствие остановлено из-за розыск экс-президента, а в таком случае применить меру пресечения якобы нельзя.

Также Воронько отметил, что Януковича нельзя считать объявленным в международный розыск.

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