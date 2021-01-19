Бывший капитан "Динамо" заразился коронавирусом

19 января, 2021, 20:58

Украинский футболист Николай Морозюк получил положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает meta-ratings.com.ua .

Защитник турецкого "Ризеспора" пропустил матч 19-го тура чемпионата Турции против "Малатьяспор (1: 4). По словам украинца, сейчас он находится на самоизоляции.

"Да, я сдал положительный тест на коронавирус и сейчас нахожусь на карантине. Мне надо пробыть на карантине 10 дней. Сейчас уже пошел четвертый день. Слава Богу, все хорошо. Ничего такого. Но пропали вкусовые рецепторы и обоняние. В остальном в принципе все нормально. Думаю, если бы не разговоры о коронавирусе и не тесты, в обычном режиме даже не обратил бы внимание. Тренировался бы дальше, мне так кажется ", - заявил Николай Морозюк.

В нынешнем сезоне на счету 33-летнего Морозюка 16 матчей за "Ризеспор", в которых он отдал 2 результативные передачи. Он выступает за турецкий клуб с 2019 года. "Динамо" правый защитник играл в 2005 - 2010, 2015 - 2019 годах.

В активе Николая Морозюка 13 матчей и 1 гол в футболке сборной Украины.

В июне 2020 стало известно, что бывший капитан "Динамо" Николай Морозюк может перейти из "Ризеспора" в другой турецкийй клуб - "Фенербахче".