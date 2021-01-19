Бразилия начала вакцинацию от COVID-19 китайским препаратом Sinovac, который закупила Украина

19 января, 2021, 11:42

В Бразилии стартовала вакцинация от COVID-19, в рамках кампании началось применение вакцины китайской Sinovac Biotech

Об этом сообщает Reuters.

Вакцинация началась не по всей стране, препраты не получили большинство из 26 штатов. Эта задержка откладывает масштабную кампанию вакцинации пожилых людей и медиков.

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Первой в Бразилии вакцину Sinovac получила 54-летняя медсестра из Сан-Паулу.

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Украинская компания заключила соглашение на поставку 5 млн доз китайской вакцины Sinovac.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что если Sinovac не покажет эффективность до 70%, - контракта на вакцину не будет.

Стоимость одной дозы вакцины от компании Sinovac будет стоить для украинцев 504 гривни.