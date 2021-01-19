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Espreso.tvОбществоБразилия начала вакцинацию от COVID-19 китайским препаратом Sinovac, который закупила Украина

Бразилия начала вакцинацию от COVID-19 китайским препаратом Sinovac, который закупила Украина


фото: reuters
В Бразилии стартовала вакцинация от COVID-19, в рамках кампании началось применение вакцины китайской Sinovac Biotech

Об этом сообщает Reuters.

Вакцинация началась не по всей стране, препраты не получили большинство из 26 штатов. Эта задержка откладывает масштабную кампанию вакцинации пожилых людей и медиков.

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Первой в Бразилии вакцину Sinovac получила 54-летняя медсестра из Сан-Паулу.

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