Белановский ГОК Ferrexpo передал защитные комбинезоны медикам Кременчуга

19 января, 2021, 18:00

Коллектив Кременчугской первой городской больницы им. А.Т. Богаевского продолжает противостоять пандемии коронавируса при поддержке Белановского ГОКа (БГОК, входит в Группу Ferrexpo)

Персоналу больницы было передано около 4 тысяч единиц защитных костюмов (комбинезонов), применение которых обеспечивает безопасность медицинского персонала и пациентов, находящихся на лечении. Стоимость средств защиты для врачей и медицинских работников составила около 900 тысяч гривен.

"Мы высоко ценим и благодарны медикам, которые уже год как работают в зоне высокого риска и первыми встречают угрозу, которая изменила нашу привычную жизнь. Наша цель – обеспечить безопасные условия труда для медицинского персонала, занимающегося лечением жителей нашего региона. На наших предприятиях действуют высокие стандарты корпоративной социальной ответственности и поддержка медицинских учреждений – наша приоритетная задача. Менее чем за год, компания Ferrexpoпередала медучреждениям Полтавской области оборудование, инвентарь, средства индивидуальной защиты и медикаменты на сумму около55 млн. гривен, из них на 13 млн. гривен Кременчугским больницам", - сказал Генеральный директор Белановского ГОКа Юрий Химич.





Заместительница директора по медицинской части больницы им. А.Т. Богаевского, Виктория Выповская отметила: "Комбинезоны, которые нам сегодня передали наши постоянные и надежные партнёры в лице Юрия Витальевича, предназначены для защиты медицинского персонала от проникновения биологических агентов (вирусов, бактерий, грибков и спор), предотвращения передачи возбудителей инфекционных заболеваний при работе с инфицированными пациентами и в других условиях опасных для медиков, особенно сейчас, когда мы все вместе противостоим пандемии. Мы благодарны Ferrexpoза уже третью за последнее время партию помощи”.

Напомним, что Кременчугская первая городская больница относится к учреждениям второй волны пандемии, которое рассчитанно на 120 коек, где на данный момент на лечении находится 25 человек. "Наблюдается небольшое снижение количества госпитализированных, но эти пациенты тяжелые и для их обслуживания ежедневно нужно 200-300 одноразовых костюмов", - добавила Виктория Выповская.

Компания Ferrexpo постоянно осуществляет мониторинг ситуации с уровнем заболеваемости коронавирусом в регионе, в котором предприятия ведут свою производственную деятельность, и оперативно реагирует на потребность медицинских учреждений не только Полтавской области, а и всей Украины.

Справка о компании:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2020 г. Компания произвела 11,2 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com.