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Espreso.tvОбществоБелановский ГОК Ferrexpo передал защитные комбинезоны медикам Кременчуга

Белановский ГОК Ferrexpo передал защитные комбинезоны медикам Кременчуга

Коллектив Кременчугской первой городской больницы им. А.Т. Богаевского продолжает противостоять пандемии коронавируса при поддержке Белановского ГОКа (БГОК, входит в Группу Ferrexpo)

Персоналу больницы было передано около 4 тысяч единиц защитных костюмов (комбинезонов), применение которых обеспечивает безопасность медицинского персонала и пациентов, находящихся на лечении. Стоимость средств защиты для врачей и медицинских работников составила около 900 тысяч гривен.

"Мы высоко ценим и благодарны медикам, которые уже год как работают в зоне высокого риска и первыми встречают угрозу, которая изменила нашу привычную жизнь. Наша цель – обеспечить безопасные условия труда для медицинского персонала, занимающегося лечением жителей нашего региона. На наших предприятиях действуют высокие стандарты корпоративной социальной ответственности и поддержка медицинских учреждений – наша приоритетная задача. Менее чем за год, компания Ferrexpoпередала медучреждениям Полтавской области оборудование, инвентарь, средства индивидуальной защиты и медикаменты на сумму около55 млн. гривен, из них на 13 млн. гривен Кременчугским больницам", - сказал Генеральный директор Белановского ГОКа Юрий Химич.

Заместительница директора по медицинской части больницы им. А.Т. Богаевского, Виктория Выповская отметила: "Комбинезоны, которые нам сегодня передали наши постоянные и надежные партнёры в лице Юрия Витальевича,  предназначены для защиты медицинского персонала от проникновения биологических агентов (вирусов, бактерий, грибков и спор), предотвращения передачи возбудителей инфекционных заболеваний при работе с инфицированными пациентами и в других условиях опасных для медиков, особенно сейчас, когда мы все вместе противостоим пандемии. Мы благодарны Ferrexpoза уже третью за последнее время партию помощи”.

Напомним, что Кременчугская первая городская больница относится к учреждениям второй волны пандемии, которое рассчитанно на 120 коек, где на данный момент на лечении находится 25 человек. "Наблюдается небольшое снижение количества госпитализированных, но эти пациенты тяжелые и для их обслуживания ежедневно нужно 200-300 одноразовых костюмов", - добавила Виктория Выповская.

Компания Ferrexpo постоянно осуществляет мониторинг ситуации с уровнем заболеваемости коронавирусом в регионе, в котором предприятия ведут свою производственную деятельность, и оперативно реагирует на потребность медицинских учреждений не только Полтавской области, а и всей Украины. 

Справка о компании:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.  Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2020 г. Компания произвела 11,2 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com.

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