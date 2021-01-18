Звезда "Тоттенхэма" решил продолжить карьеру в ПСЖ

18 января, 2021, 11:41

Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Деле Алле настроен покинуть английский клуб

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в twitter.

24-летний Алле требует у руководства "Тоттенхэма", чтобы его продали в французский ПСЖ зимой. Английский полузащитник хочет покинуть лондонский клуб.

Деле Алле выступает за "Тоттенхэм" с 2015 года. В текущем сезоне полузащитник основном выходит на замену. По 472 минуты хавбек забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 38 млн евро, в начале 2019-го года Алле стоил 100 млн.

В активе хавбека 37 матчей за сборную Англии по футболу.

Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 17, 2021

В мае футболиста сборной Англии и "Тоттенхэма" Деле Алле ограбили в собственном доме в Лондоне .