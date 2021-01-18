Звезда "Тоттенхэма" решил продолжить карьеру в ПСЖ
18 января, 2021, 11:41
Полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Деле Алле настроен покинуть английский клуб
Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в twitter.
24-летний Алле требует у руководства "Тоттенхэма", чтобы его продали в французский ПСЖ зимой. Английский полузащитник хочет покинуть лондонский клуб.
Деле Алле выступает за "Тоттенхэм" с 2015 года. В текущем сезоне полузащитник основном выходит на замену. По 472 минуты хавбек забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 38 млн евро, в начале 2019-го года Алле стоил 100 млн.
В активе хавбека 37 матчей за сборную Англии по футболу.
Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 17, 2021
- В мае футболиста сборной Англии и "Тоттенхэма" Деле Алле ограбили в собственном доме в Лондоне .
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