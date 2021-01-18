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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил начальником департамента СБУ офицера, который проходит по "делу Майдана", - Адвокатская совещательный группа

Зеленский назначил начальником департамента СБУ офицера, который проходит по "делу Майдана", - Адвокатская совещательный группа


фото: reuters
Президент Владимир Зеленский 16 января назначил начальником Департамента защиты национальной государственности СБУ Александра Куксу, он причастен к "делам Майдана"

Об этом сообщила Адвокатская совещательный группа в Facebook.

В частности, он является одним из ответственных за реализацию в феврале 2014 года операции "Бумеранг".

Правозащитники напомнили, что во время Майдана Кукса был заместителем Александра Щеголева, которого сейчас судят за силовой штурм активистов 19 февраля 2014 года.

Щеголев на одном из заседаний отметил, что он в ту ночь, когда ушел из СБУ в Киевский МВД взял с собой Александра Куксу, который в то время был заместителем начальника главного управления СБУ в Киеве и Киевской области по линии Т (терроризм)".

"Как установлено следствием, и эти доказательства уже исследованы в суде, в кабинете и.о. руководителя милиции Киева Мазана тогда находились все представители СБУ, МВД, МЧС, прокурор, которые все были необходимы, чтобы ввести в действие план "Бумеранг". С Куксой включительно", - отметили юристы.

  • Справка. Операция "Бумеранг" - комплекс мероприятий в рамках антитеррористической операции, объявленной 19 февраля 2014 года. Главная цель - полная зачистка Майдана от протестующих. Управление операцией и ее проведения осуществляла Служба безопасности Украины.

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