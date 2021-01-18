За 2 дня поступило около сотни жалоб, - Кремень о выполнении языкового закона

18 января, 2021, 13:30

По словам уполномоченного Верховной Рады по защите государственного языка, в первые дни действия новых положений закона фиксировались лишь незначительные нарушения

Об этом языковой омбудсмен Тарас Кремень рассказал в комментарии для " Радио Свобода ".

"По части из них мы, очевидно, будем принимать меры государственного контроля. Есть реакция общества на несоблюдение языкового законодательства на отдельных интернет-сайтах, во время общения в общественном транспорте с пассажирами. Ну, и кроме всего прочего, это жалобы, связанные с наружной рекламой ", - отметил Кремень.

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Однако, по словам уполномоченного по защите языка, грубых нарушений языкового закона не было зафиксировано. Тарас Кремень предположил, что количество жалоб значительно возрастет после окончания локдауна, когда откроют заведения общественного питания.

Напомним, с 16 января 2021 года, в соответствии со статьей 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке. Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке.

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