Ирина Билык и еще одна украинская певица выступили на торжествах у Лукашенко

18 января, 2021, 15:45

Украинская певица Ирина Билык вместе с победительницей украинских талант-шоу Еленой Иващенко замечены на праздновании "Старого нового года" у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко

Об этом сообщает УП со ссылкой на Фонд культурной солидарности Беларуси.

50-летняя заслуженная и народная артистка Украины Ирина Билык, а также 19-летняя Элина Иващенко - победительница вокальных шоу "Голос. Дети" (2016) и "X-Фактор" (2019) приняли участие в концерте.

Концерт состоялся в субботу, 16 января и прошел в стиле "Вечеров на хуторе близ Диканьки".

Во время новогоднего приема самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вручил ордена, медали и благодарности государственным деятелям, артистам и работникам СМИ.

Корреспондент "Столичного телевидения" Григорий Азаренок был удостоен медали "За отвагу", а обозреватель издательского дома "Беларусь сегодня" Андрей Муковозчик и главный советник пресс-службы президента Валерий Шульга получили по медали "За трудовые заслуги".

Лукашенко в своем выступлении пообещал, что никогда не отступит, и подчеркнул, что уверен в своей правоте.

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