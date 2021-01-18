Ирина Билык и еще одна украинская певица выступили на торжествах у Лукашенко
Об этом сообщает УП со ссылкой на Фонд культурной солидарности Беларуси.
50-летняя заслуженная и народная артистка Украины Ирина Билык, а также 19-летняя Элина Иващенко - победительница вокальных шоу "Голос. Дети" (2016) и "X-Фактор" (2019) приняли участие в концерте.
Концерт состоялся в субботу, 16 января и прошел в стиле "Вечеров на хуторе близ Диканьки".
Во время новогоднего приема самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вручил ордена, медали и благодарности государственным деятелям, артистам и работникам СМИ.
Корреспондент "Столичного телевидения" Григорий Азаренок был удостоен медали "За отвагу", а обозреватель издательского дома "Беларусь сегодня" Андрей Муковозчик и главный советник пресс-службы президента Валерий Шульга получили по медали "За трудовые заслуги".
Лукашенко в своем выступлении пообещал, что никогда не отступит, и подчеркнул, что уверен в своей правоте.
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