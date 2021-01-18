Индексация тарифов: Криклий анонсировал подорожание билетов на поезда с марта
Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сказал в эфире "Завтрака с 1 + 1" .
"Индексация планировалась в 2020 году. Но были разные коронавирусніе ограничения. В частности, более трех месяцев пассажирские перевозки были остановлены, поэтому не было смысла. Планируется, что с марта ежемесячно делать индексацию по два процента", - сказал Криклий.
По его словам, индексация пассажирских перевозок не проводилась два года, которые были убыточными для "Укрзализныци".
Он также добавил, что сейчас подвижной состав "Укрзализныци" находится "в не слишком хорошем состоянии" и не обновлялся в течение 30 лет. Поэтому до конца года планируют обновить до ста вагонов, а также станции и остановки поездов.
- Напомним, финансовый план Укрзализныци предусматривает индексацию тарифов на пассажирские перевозки во внутреннем сообщении с 1 марта на 2% ежемесячно.
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