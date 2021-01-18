Япония планирует начать вакцинацию от COVID-19 в конце февраля
18 января, 2021, 21:14
Премьер-министр Японии Йосихиде Суга назначил министра по вопросам административной реформы ответственным за вакцинацию населения от COVID-19, начало планируют в конце февраля
Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на Kyodo News.
Министр заявил, что в Японии нужно как можно быстрее вакцинировать много людей.
Вакцинацию планируют начать в конце февраля с работников медучреждений, а в марте прививать и людей в группах риска.
Япония заключила соглашения о поставках 120 млн доз вакцин от производителей Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также еще 50 млн доз Moderna.
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