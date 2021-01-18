Возвращение Навального: в РФ на протестах задержали более 70 человек
18 января, 2021, 22:31
18 января во время акций в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального задержали более 72 человек
Об этом сообщает "ОВД-Инфо".
По данным издания, в пяти российских городах происходили задержания. В Санкт-Петербурге задержаны 56 человек, в Москве - два человека, в Химках - 13 человек, и по одному - в Иркутске и Архангельске. Среди задержанных также журналисты.
- Напомним, 17 января российский оппозиционер Алексей Навальный со своей женой Юлией Навальной вернулся в Москву из Берлина, где лечился от отравления в результате покушения на его жизнь.
- Чтобы изолировать политика от его сторонников, российские власти перенесла прибытие рейса Навального из Внуково в Шереметьево и перекрыли Ленинградский проспект.
- После приземления в аэропорту "Шереметьево" самолета, которым прилетел Алексей Навальный, пенитенциарная служба РФ задержала оппозиционера.
- Мировые лидеры призвали власти РФ немедленно освободить Навального.
- 18 января российский суд арестовал Навального на 30 суток.
- ЕС требует освободить Навального и всех задержанных журналистов, освещавших его прибытия в РФ.
- В городах России люди вышли на протесты против ареста Навального, их начали задерживать.
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