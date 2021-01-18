Возвращение Навального: в РФ на протестах задержали более 70 человек

18 января, 2021, 22:31

18 января во время акций в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального задержали более 72 человек

Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

По данным издания, в пяти российских городах происходили задержания. В Санкт-Петербурге задержаны 56 человек, в Москве - два человека, в Химках - 13 человек, и по одному - в Иркутске и Архангельске. Среди задержанных также журналисты.