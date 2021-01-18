 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоВозвращение Навального: в РФ на протестах задержали более 70 человек

Возвращение Навального: в РФ на протестах задержали более 70 человек


фото: t.me/mbknorthwest
18 января во время акций в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального задержали более 72 человек

Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

По данным издания, в пяти российских городах происходили задержания. В Санкт-Петербурге задержаны 56 человек, в Москве - два человека, в Химках - 13 человек, и по одному - в Иркутске и Архангельске. Среди задержанных также журналисты.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 января, 2021 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать