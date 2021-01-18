Virgin Orbit впервые вывела спутники на орбиту благодаря запуску ракеты-носителя с борта Boeing 747

18 января, 2021, 12:26

Компания Virgin Orbit в ходе демонстрационного испытания успешно запустила на орбиту ракету-носитель LauncherOne с борта самолета Boeing 747 "Cosmic Girl"

Об этом сообщает Space News .

Boeing 747 Virgin Orbit взлетел с космодрома Virgin Galactic в пустыне Мохаве и поднялся на высоту 10,5 км с ракетой для запуска спутников, прикрепленной к его крылья. Система LauncherOne предназначена для вывода спутников весом до 500 кг на околоземную орбиту. В перспективе Virgin Orbit планирует осуществлять подобные космические запуски на регулярной основе в коммерческих целях.

Virgin Orbit потратила годы на разработку этого метода запуска ракет с воздуха, а с 2018 года проводит все более сложные летные испытания.