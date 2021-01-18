Virgin Orbit впервые вывела спутники на орбиту благодаря запуску ракеты-носителя с борта Boeing 747
Об этом сообщает Space News .
Boeing 747 Virgin Orbit взлетел с космодрома Virgin Galactic в пустыне Мохаве и поднялся на высоту 10,5 км с ракетой для запуска спутников, прикрепленной к его крылья. Система LauncherOne предназначена для вывода спутников весом до 500 кг на околоземную орбиту. В перспективе Virgin Orbit планирует осуществлять подобные космические запуски на регулярной основе в коммерческих целях.
Virgin Orbit потратила годы на разработку этого метода запуска ракет с воздуха, а с 2018 года проводит все более сложные летные испытания.
Подход Virgin Orbit к запуску спутников сильно отличается от подхода SpaceX или других крупных поставщиков запусков, которые обычно используют NASA и другие организации. При запуске с самолета в воздухе система Virgin Orbit не требует такой большой ракеты или такого количества топлива, помогает снизить расходы.
Компания утверждает, что это потенциально более гибкая система, поскольку она делает теоретически возможными запуски спутников с любого места, где 747 может взлетать и приземляться.
- Первый демонстрационный запуск Virgin Orbit, осуществленный в мае прошлого года, завершился провалом. Модифицированный самолет Boeing 747 вылетел из космодрома в Калифорнии с ракетой-носителем LauncherOne. Через 54 минуты полета самолет отпустил ракету, однако она так и не долетела до орбиты.
- Virgin Orbit - компания в рамках группы Virgin, основанной Ричардом Брэнсоном, которая планирует предоставлять услуги запуска малых спутников.
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