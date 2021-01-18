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Espreso.tvОбществоВ Сети опубликовали фото "солнечного столба" над Запорожьем

В Сети опубликовали фото "солнечного столба" над Запорожьем


фото: Олекссій Толмачов/Facebook
Фотограф Алексей Толмачев обнародовал рассветные фотографии, на которых может увидеть "солнечный столб" над Запорожьем

Фото атмосферного явления он обнародовал в Facebook.

Толмачев отметил, что на рассвете в небе над Запорожьем наблюдалось атмосферное явление - "солнечный столб" (Sun Pillar).

"Он формируется благодаря кристаллам льда в атмосфере, которые отражают солнечный свет во время восхода или заката", - отметил фотограф.

Сегодня на рассвете в небе над Запорожьем наблюдалось очень красивое атмосферное явление - солнечный столб (Sun ...

Опубликовано Алексей Толмачовым Воскресенье, 17 января 2021 г.

 

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