В пустыне Сахара выпал снег
18 января, 2021, 20:51
В пустыне Сахара температура воздуха опустилась ниже нуля и выпал снег
Фото обнародовал в Instagram фотограф Карим Бучетата.
Он показал фотографии заснеженной пустыни недалеко от города Айн-Сефра в Алжире.
В свою очередь The Sun сообщил, что температура в пустыне может подниматься до +50°C, но в январе температура упала ниже нуля.
Как отмечается, январь является самым холодным месяцем в Саудовской Аравии, средняя температура составляет +20,2°C.
Фото: Карим Бучетата / Instagram
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