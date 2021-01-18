В пустыне Сахара выпал снег

18 января, 2021, 20:51

В пустыне Сахара температура воздуха опустилась ниже нуля и выпал снег

Фото обнародовал в Instagram фотограф Карим Бучетата.

Он показал фотографии заснеженной пустыни недалеко от города Айн-Сефра в Алжире.

В свою очередь The Sun сообщил, что температура в пустыне может подниматься до +50°C, но в январе температура упала ниже нуля.

Как отмечается, январь является самым холодным месяцем в Саудовской Аравии, средняя температура составляет +20,2°C.

Фото: Карим Бучетата / Instagram

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