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Espreso.tvОбществоВ подгруппе ТКГ договорились о возобновлении подачи газа в Марьинку

В подгруппе ТКГ договорились о возобновлении подачи газа в Марьинку

В подгруппе по вопросам безопасности ТКГ договорились о возобновлении поставок газа в Марьинку

Об этом сообщает делегация Украины в ТКГ в Telegram.

Сегодня состоялось заседание подгруппы по безопасности.

Делегация предложила начать такое усовершенствование со следующих актуальных вопросов: недопущение нарушений режима прекращения огня, которые приводят к гибели и ранению украинских военнослужащих и содействие проведению инфрастуктурных и ремонтных работ на линии разграничения.

"Положительным результатом стало достижение принципиальной договоренности по восстановлению газоснабжения в Марьинке", - говорится в сообщении.

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