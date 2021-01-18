В подгруппе ТКГ договорились о возобновлении подачи газа в Марьинку

18 января, 2021, 18:32

В подгруппе по вопросам безопасности ТКГ договорились о возобновлении поставок газа в Марьинку

Об этом сообщает делегация Украины в ТКГ в Telegram.

Сегодня состоялось заседание подгруппы по безопасности.

Делегация предложила начать такое усовершенствование со следующих актуальных вопросов: недопущение нарушений режима прекращения огня, которые приводят к гибели и ранению украинских военнослужащих и содействие проведению инфрастуктурных и ремонтных работ на линии разграничения.

"Положительным результатом стало достижение принципиальной договоренности по восстановлению газоснабжения в Марьинке", - говорится в сообщении.