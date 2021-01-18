В подгруппе ТКГ договорились о возобновлении подачи газа в Марьинку
18 января, 2021, 18:32
В подгруппе по вопросам безопасности ТКГ договорились о возобновлении поставок газа в Марьинку
Об этом сообщает делегация Украины в ТКГ в Telegram.
Сегодня состоялось заседание подгруппы по безопасности.
Делегация предложила начать такое усовершенствование со следующих актуальных вопросов: недопущение нарушений режима прекращения огня, которые приводят к гибели и ранению украинских военнослужащих и содействие проведению инфрастуктурных и ремонтных работ на линии разграничения.
"Положительным результатом стало достижение принципиальной договоренности по восстановлению газоснабжения в Марьинке", - говорится в сообщении.
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