В ОПУ заявили, что "Маску могла бы быть интересна Украина" с точки зрения бизнеса

18 января, 2021, 15:18

В Офисе президента считают, что Украина может быть привлекательна для главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска залежами лития

Об этом в интервью ТСН.ua заявил заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква.

По его мнению, визит Маска в Украину является реальным.

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"А почему нет? Мы с вами, кстати, можем много говорить о том, почему Илону Маску могла бы быть интересна Украина. Я назову только одну тему - литий. Дальше не продолжать? У нас есть залежи лития, у нас есть возможности, как это литий производить и поставлять", - отметил Жовква.