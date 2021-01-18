В Офисе президента рассказали о "джентльменском соглашении" с Венгрией для урегулирования кризиса

18 января, 2021, 10:09

Украина и Венгрия работают над разработкой соглашения, чтобы урегулировать весь комплекс спорных вопросов между государствами

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, сообщает пресс-служба главы государства.

Жовква напомнил, что 27 января по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы министр иностранных дел Венгрии прибудет в Украину и проведет ряд официальных встреч.

"К слову, будет обсуждаться весь комплекс вопросов. Мы неоднократно заявляли, что желательным для Украины было бы заключение соответствующего договора или соглашения между Украиной и Венгрией, которые урегулировали этот комплекс вопросов. Так называемое джентльменское соглашение - соглашение о паритетности, равенстве, взаимовыгодности отношений ", - рассказал заместитель главы ОП.

По словам Жовквы, над таким документом работа ведется.

"По поручению президента такой документ был подготовлен украинской стороной, передан венгерский стороне, получено их реакцию и сейчас процесс продолжается ... В этом документе будет заложена так называемая, как это модно сейчас говорить, дорожная карта", - сказал Жовква.

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