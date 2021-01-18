В Китае врачи начали привлекать роботов для сбора анализов на коронавирус

18 января, 2021, 14:09

В городе Шэньян в лабораториях начали использовать роботов, которые берут мазки для выявления коронавирусной болезни

Об этом сообщает Ecns .

В китайском городе Шэньян медики используют роботов, которые берут мазки из горла для теста на нуклеиновую кислоту, чтобы выявить коронавирус.

Врач Дуана Вейинга заметил, что робот может взять мазок в полностью изолированной среде, без участия медиков. По его словам, так риск заражения медработника сводится к нулю.

Так, пациент отсканировал свою ID-карту, после этого робот начинает брать мазок. После завершения процедуры робот составляет палочку с мазком в бутылку и закрывает ее крышкой.

После этого бутылочку отправляют в лабораторию на исследование.

Фото: VCG и Xinhua / Zhang Yifei

Напомним, 3034 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 января.

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