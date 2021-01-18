В Киеве возле Дарницкого железнодорожного вокзала открыли круглосуточный пункт обогрева

18 января, 2021, 18:24

Вблизи Дарницкого железнодорожного вокзала открылся круглосуточный пункт обогрева и бесплатного питания

Об этом сообщает КГГА.

"С сегодняшнего дня пункт обогрева в виде палатки будет размещен возле Дарницкого железнодорожного вокзала на территории парка "Привокзальный". Теперь каждый, кто нуждается, может круглосуточно: согреться, съесть горячий обед и выпить чай с печеньем, получить медицинскую помощь и гуманитарную помощь в виде теплой одежды", - говорится в сообщении.

Кроме того, посетители пункта могут получить бесплатную консультацию по ряду вопросов.

Напомним, Кабмин развернул более 4 тыс. пунктов обогрева .

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