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Espreso.tvОбществоВ Киеве возле Дарницкого железнодорожного вокзала открыли круглосуточный пункт обогрева

В Киеве возле Дарницкого железнодорожного вокзала открыли круглосуточный пункт обогрева


фото: kyivcity.gov.ua
Вблизи Дарницкого железнодорожного вокзала открылся круглосуточный пункт обогрева и бесплатного питания

Об этом сообщает КГГА.

"С сегодняшнего дня пункт обогрева в виде палатки будет размещен возле Дарницкого железнодорожного вокзала на территории парка "Привокзальный". Теперь каждый, кто нуждается, может круглосуточно: согреться, съесть горячий обед и выпить чай с печеньем, получить медицинскую помощь и гуманитарную помощь в виде теплой одежды", - говорится в сообщении.

Кроме того, посетители пункта могут получить бесплатную консультацию по ряду вопросов.

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