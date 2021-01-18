В Киеве СБУ задержала на взятке чиновника Госэкоинспекции

18 января, 2021, 15:34

Сотрудники СБУ разоблачили во взяточничестве чиновника Государственной экологической инспекции Столичного округа

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины разоблачила во взяточничестве заведующего сектором рыночного надзора - старшего государственного инспектора по охране окружающей природной среды Государственной экологической инспекции Столичного округа", - говорится в сообщении.

По данным предварительного следствия установлено, что эколог требовал неправомерную выгоду от представителя одной из объединенных территориальных громад Киевской области за подписание акта по обследованию зеленых насаждений, подлежащих вырубке под строительство министадиона для громады.

"Для избежания ответственности деньги злоумышленник получал на карточный счет родственника. Подписал акты эколог только после того как убедился в подтверждении перечисления денег", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника на парковке одного из торгово-развлекательных центров в Голосеевском районе столицы после подписания разрешительных документов.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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