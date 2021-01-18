В Киеве маршрутка насмерть сбила пешехода

18 января, 2021, 17:33

В Днепровском районе столицы маршрутка насмерть сбила мужчину

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Днепровском районе столицы, на улице Алматинской водитель маршрутки сбил мужчину, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу.

По словам водителя маршрутки, пешеход был пьян.

Как отмечают Вартови.Еспресо, от удара мужчина отлетел на несколько метров и скончался на месте. Врачи, прибывшие на место аварии, лишь констатировали смерть.

На месте работает следственно-оперативная группа, которая и должна установить подробности смертельного ДТП.

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