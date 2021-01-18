В ГПСУ прокомментировали информацию о приглашении Беларусью на границу с Украиной разведчиков ФСБ

18 января, 2021, 20:18

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко прокомментировал информацию СМИ о том, что Беларусь пригласила ФСБ РФ создать разведпункты на границе с Украиной

Об этом он заявил в эфире Украины 24.

"Если говорить о линии государственной границы, то в настоящее время мы не фиксируем какого-либо обострения. Такие разведпункты могут находиться дальше вглубь территории Беларуси. В дополнение к учету этой информации в настоящее время контроль над границей с Беларусью усилен", - сообщил Демченко .

Ранее некоторые СМИ сообщили, что власти Беларуси обратилась к России с предложением создать совместные разведывательные пункты на границе с Украиной. На них будет размещаться российская разведывательная техника и российские военнослужащие.