В Дарницком районе Киева горит трехэтажный жилой дом, - ГСЧС

18 января, 2021, 19:08

Спасатели ликвидируют пожар в жилом доме в Дарницком районе

Об этом сообщает ГСЧС .

"В 16:57 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник на ул. Центральной, 11, что в Дарницком районе столицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что горит кровля 3-этажного жилого дома. Ликвидация пожара пока продолжается.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

На месте работает 11 единиц техники и 37 человек личного состава.

Фото: ГСЧС

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