В Дарницком районе Киева горит трехэтажный жилой дом, - ГСЧС
18 января, 2021, 19:08
Спасатели ликвидируют пожар в жилом доме в Дарницком районе
Об этом сообщает ГСЧС .
"В 16:57 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник на ул. Центральной, 11, что в Дарницком районе столицы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что горит кровля 3-этажного жилого дома. Ликвидация пожара пока продолжается.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
На месте работает 11 единиц техники и 37 человек личного состава.
Фото: ГСЧС
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