В центре Амстердама полиция жестко разогнала антиправительственный протест против карантина

18 января, 2021, 11:21

В Амстердаме несколько тысяч человек приняли участие в несанкционированной акции протеста против введенных в Нидерландах карантинных мероприятий, однако их разогнала полиция

Об этом сообщает Reuters .

Демонстранты собрались в воскресенье на Музейной площади перед Государственным музеем, выкрикивая лозунги "Свобода: остановите эту осаду" и "Чего мы хотим? Свободы!". Отмечается, что все протестующие были без защитных масок для лица и почти не соблюдали правила социального дистанцирования.

Муниципалитет города принял экстренный приказ о запрете демонстрации. Протестующие отказались покинуть площадь, когда полиция приказала им это сделать, а некоторые устроили фейерверки.

В результате этого правоохранители применили против митингующих водометы и разогнали их.

В Нидерландах 15 декабря ввели жесткие ограничения из-за увеличения количества больных коронавирус. Действовать эти усиленные карантинные меры до 19 января. В стране снова закрыли музеи, театры, парки развлечений, зоопарки, казино, сауны, спортивные залы, все магазины, кроме продуктовых супермаркетов и пекарен, не работают парикмахерские, массажные и маникюрные салоны. Рестораны и кафе также не функционируют.

Власти Нидерландов призывает граждан переходить на дистанционную работу, не путешествовать без веской причины, а также не принимать дома более двух гостей. Взрослым разрешено заниматься спортом на улице.

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