В центре Амстердама полиция жестко разогнала антиправительственный протест против карантина
Об этом сообщает Reuters .
Демонстранты собрались в воскресенье на Музейной площади перед Государственным музеем, выкрикивая лозунги "Свобода: остановите эту осаду" и "Чего мы хотим? Свободы!". Отмечается, что все протестующие были без защитных масок для лица и почти не соблюдали правила социального дистанцирования.
Муниципалитет города принял экстренный приказ о запрете демонстрации. Протестующие отказались покинуть площадь, когда полиция приказала им это сделать, а некоторые устроили фейерверки.
В результате этого правоохранители применили против митингующих водометы и разогнали их.
В Нидерландах 15 декабря ввели жесткие ограничения из-за увеличения количества больных коронавирус. Действовать эти усиленные карантинные меры до 19 января. В стране снова закрыли музеи, театры, парки развлечений, зоопарки, казино, сауны, спортивные залы, все магазины, кроме продуктовых супермаркетов и пекарен, не работают парикмахерские, массажные и маникюрные салоны. Рестораны и кафе также не функционируют.
Власти Нидерландов призывает граждан переходить на дистанционную работу, не путешествовать без веской причины, а также не принимать дома более двух гостей. Взрослым разрешено заниматься спортом на улице.
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