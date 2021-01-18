В Болгарии родился младенец с антителами к коронавирусу, - СМИ

18 января, 2021, 15:56

На юге Болгарии заявили о рождении ребенка с антителами к коронавирусу

Об этом сообщил болгарское агентство BNR.

Беременная 28-летняя женщина попала в больницу с высокой температурой и кашлем. Оказалось, что она болела COVID-19. Врачи решили сделать кесарево сечение из-за изменений в плаценте и замедление роста плода из-за коронавируса.