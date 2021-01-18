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В Болгарии родился младенец с антителами к коронавирусу, - СМИ


фото: bnr
На юге Болгарии заявили о рождении ребенка с антителами к коронавирусу

Об этом сообщил болгарское агентство BNR.

Беременная 28-летняя женщина попала в больницу с высокой температурой и кашлем. Оказалось, что она болела COVID-19. Врачи решили сделать кесарево сечение из-за изменений в плаценте и замедление роста плода из-за коронавируса.

По настоянию врача новорожденный прошел тест на антиген, который показал, что ребенок болел коронавирусом. Новорожденному собираются провести комплексное тестирование на антитела.

Отмечается, что состояние здоровья ребенка в норме

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