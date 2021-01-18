В Apple через суд потребовали удалить Telegram с App Store

18 января, 2021, 12:39

Иск с требованием удалить мессенджер Telegram из магазина приложений App Store в корпорацию Apple подала американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web

Иск был подан в Окружной суд США по Северной Калифорнии, сообщает газета The Washington Post .

В НКО уверены, что мессенджер нужно удалить из магазина компании, так как его руководство не смогло пресечь распространение сообщений экстремистского характера во время беспорядков в США.

По словам президента коалиции Марка Гинзберга, размещенная в Telegram информация ненавистнического содержания нарушает условия Apple по обслуживанию магазина приложений компании.

За несколько дней до этого, основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал Apple за цензуру , призвав переходить на Android.

"Apple и Google представляют гораздо большую проблему для свободы, чем Twitter. Apple является наиболее опасной из этих двух, потому что она может полностью ограничить ваш доступ к приложениям", - заявил Дуров.

Комментируя блокирование социальной сети Parler в магазинах Google и Apple, Дуров напомнил, что на Android существует возможность устанавливать программное обеспечение сторонних разработчиков.

Основатель Telegram также пообещал, что для подстраховки пользователям Apple готовят возможность пользоваться мессенджером через браузер Safari со всеми функциями программы.

Как известно, после штурма Капитолия 6 января Twitter удалил аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump за якобы "подстрекательство к насилию".

Этот шаг резко осудили , в частности, в Еврокомиссии, сравнив с терактами 11 сентября.

Доступ к аккаунту Трампа закрыли также Facebook, Instagram, и Twitch. YouTube также временно заморозил аккаунт действующего президента США.

Вместе с Трампом были заблокированы также немало аккаунтов пользователей с правоконсервативными взглядами.

А соцсеть Parler, которая стала в последнее время популярна среди правых, консерваторов и республиканцев из-за отсутствия цензуры, и куда перешли многие сторонники Трампа после его блокировки в Twitter заблокировали Google и AppStore, а затем Amazon остановил хостинг сети . Это объяснялось как будто размещением в соцсети "насильственной риторики".

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