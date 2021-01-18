Укрзализныця установит в поездах камеры наблюдения
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
"Если мы говорим о электропоезда, то сейчас мы уже занимаемся их модернизацией, которая включает в себя установку камер наблюдения, которые позволят машинисту контролировать ситуацию в вагонах электропоезда", - цитирует издание слова главы Укрзализныци Владимира Жмака.
Также, по его словам, в рамках модернизации в кабинах машинистов устанавливаться оперативная "красная кнопка" с помощью которой машинист сможет вызвать на следующую станцию по маршруту движения правоохранителей.
"Моя цель - вернуть на наши поезда пассажиров, забрать их с пассажирского автотранспорта, и вернуть в наши поезда, будут комфортными", - подчеркнул Жмак.
- Напомним, 25 августа Укрзализныця запустила пилотный проект с военизированной охраной в поездах.
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