Укрзализныця установит в поездах камеры наблюдения

18 января, 2021, 14:33

Укрзализныця установит в электропоездах камеры видеонаблюдения в рамках модернизации перевозок

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"Если мы говорим о электропоезда, то сейчас мы уже занимаемся их модернизацией, которая включает в себя установку камер наблюдения, которые позволят машинисту контролировать ситуацию в вагонах электропоезда", - цитирует издание слова главы Укрзализныци Владимира Жмака.

Также, по его словам, в рамках модернизации в кабинах машинистов устанавливаться оперативная "красная кнопка" с помощью которой машинист сможет вызвать на следующую станцию по маршруту движения правоохранителей.

"Моя цель - вернуть на наши поезда пассажиров, забрать их с пассажирского автотранспорта, и вернуть в наши поезда, будут комфортными", - подчеркнул Жмак.

Напомним, 25 августа Укрзализныця запустила пилотный проект с военизированной охраной в поездах.

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