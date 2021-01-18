Украинский фильм "Земля голубая, будто апельсин" получил премию Международной ассоциации документалистов

Об этом говорится на сайте премии.

Он победил в номинации "Лучшая операторская работа" (оператор - Вячеслав Цветков).

"Земля голубая, будто апельсин" - дебютная полнометражная лента писательницы и режиссера Ирины Цилык. Премьера фильма состоялась на фестивале Сандэнс, где он получил награду за лучшую режиссуру. Украинская премьера состоялась на кинофестивале Docudays UA, где работа Цилык стала лучшим фильмом Национального и Международного конкурса.

Сюжет: в документальном фильме рассказывается о многодетной семье, которая живет в "красной зоне" Донбасса. Там боевые действия продолжаются уже шестой год. В центре сюжета стоит мать Анна, которой ежедневно приходится выживать в прифронтовой зоне с четырьмя детьми. Семья экранизирует свою жизнь в сложных обстоятельствах в любительской ленте.

IDA Documentary Awards - одна из самых престижных премий в документальном кино. Ее вручает Международная ассоциация документалистов, которая поддерживает документальное кинопроизводство и режиссеров документалистов.