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Espreso.tvОбществоУкраинский фильм "Земля голубая, будто апельсин" получил премию Международной ассоциации документалистов

Украинский фильм "Земля голубая, будто апельсин" получил премию Международной ассоциации документалистов

Фильм "Земля голубая, будто апельсин" украинского режиссера Ирины Цилык победил в одной из номинаций премии Международной ассоциации документалистов

Об этом говорится на сайте премии.

Он победил в номинации "Лучшая операторская работа" (оператор - Вячеслав Цветков).

"Земля голубая, будто апельсин" - дебютная полнометражная лента писательницы и режиссера Ирины Цилык. Премьера фильма состоялась на фестивале Сандэнс, где он получил награду за лучшую режиссуру. Украинская премьера состоялась на кинофестивале Docudays UA, где работа Цилык стала лучшим фильмом Национального и Международного конкурса.

Сюжет: в документальном фильме рассказывается о многодетной семье, которая живет в "красной зоне" Донбасса. Там боевые действия продолжаются уже шестой год. В центре сюжета стоит мать Анна, которой ежедневно приходится выживать в прифронтовой зоне с четырьмя детьми. Семья экранизирует свою жизнь в сложных обстоятельствах в любительской ленте.

IDA Documentary Awards - одна из самых престижных премий в документальном кино. Ее вручает Международная ассоциация документалистов, которая поддерживает документальное кинопроизводство и режиссеров документалистов.

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