Украинский фильм "Земля голубая, будто апельсин" получил премию Международной ассоциации документалистов
18 января, 2021, 16:13
Фильм "Земля голубая, будто апельсин" украинского режиссера Ирины Цилык победил в одной из номинаций премии Международной ассоциации документалистов
Об этом говорится на сайте премии.
Он победил в номинации "Лучшая операторская работа" (оператор - Вячеслав Цветков).
"Земля голубая, будто апельсин" - дебютная полнометражная лента писательницы и режиссера Ирины Цилык. Премьера фильма состоялась на фестивале Сандэнс, где он получил награду за лучшую режиссуру. Украинская премьера состоялась на кинофестивале Docudays UA, где работа Цилык стала лучшим фильмом Национального и Международного конкурса.
Сюжет: в документальном фильме рассказывается о многодетной семье, которая живет в "красной зоне" Донбасса. Там боевые действия продолжаются уже шестой год. В центре сюжета стоит мать Анна, которой ежедневно приходится выживать в прифронтовой зоне с четырьмя детьми. Семья экранизирует свою жизнь в сложных обстоятельствах в любительской ленте.IDA Documentary Awards - одна из самых престижных премий в документальном кино. Ее вручает Международная ассоциация документалистов, которая поддерживает документальное кинопроизводство и режиссеров документалистов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
29 декабря, 2020 Миллиарды Нафтогаза - мошенникам: как разделили "газовый пирог"
-
16 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-
-
15 января, 2021 Виталий Портников: Россия демонтирует международное право
Читайте также
-
16 января, 2021 Крещение: ныряние в прорубь грехов не смывает
-
-