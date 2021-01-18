Украинский футболист разорвал контракт с испанским клубом
Об этом сообщает " Трибуна ".
По информации источника, 20-летний вратарь Дани Лтайф прекратил сотрудничество с "Альмерией". Голкипер уже находится в Украине, агент футболиста ищет ему новую команду. Среди потенциальных вариантов рассматриваются варианты как в Украине, так и за рубежом.
Лтайф перешел в "Альмерию" в сентябре 2020 года и подписал с клубом контракт на 2 года, но так и не сыграл за основную команду. Причины расторжения контракта не сообщаются.
Украинским фанатам Лтайф известен благодаря выступлениям за донецкий "Олимпик" и юношеские сборные. Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 100 тыс. евро. Родился в Донецке, имеет ливанские корни.
- 9 августа стало известно, что Романа Зозулю признали лучшим игроком испанского "Альбасете" в сезоне 2019/2020.
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