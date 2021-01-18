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Украина снова, как и в 2014-м, под очевидной угрозой, - Луценко о ситуации в России


фото: Facebook Юрія Луценка
Возвращение Алексея Навального в Россию следует рассматривать как продуманный шаг перед осенними выборами в Думу, которые могут пройти за оппозиционной повесткой дня

Об этом бывший генпрокурор Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook.

"Возвращение Навального назад, в широком и в узком смысле - в тюрьму, следует рассматривать как продуманный шаг перед осенними выборами в Думу. Рейтинг партии власти сократился вдвое - до 30%. Поэтому выборы в сентябре 2021 могут пройти по оппозиционной повесткой. На это и ставит Навальный, в российской тюрьме становится оппозиционером # 1 ", - пишет Луценко.

По словам Луценко, для Украины это важно, потому что Путин не будет сидеть, сложа руки. Его инструмент повышения рейтинга в пределах страны давно известный и испытанный. Это аннексия чужих территорий под лозунгом восстановления империи.

По его мнению, в этой ситуации может идти речь об аннексии Беларуси.

"Парламентские выборы для Путина - лишь основа для второго возможного шага - перехода на должность главы так называемого "союзного государства". Подписанный им закон об иммунитете экс-президента рф - косвенный этому доказательство ", - написал экс-генпрокурор.

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Луценко уверен, что Путин не ограничится только действия в отношении Беларуси.

"Формат РФ-Беларусь - мало для диктатора планетарного масштаба. Поэтому Украина снова, как и в 2014, под очевидной угрозой. Ответом должно стать приоритетное развитие Вооруженных сил Украины, активное противодействие СБУ пятой колонне до решения Нацсовета по ТВ о закрытии пророссийских телеканалов и восстановления активной роли Украины в мировом антипутинском фронте ", - резюмирует Луценко.

Возвращение Навального назад, в широком и в узком смысле - в тюрьму, следует рассматривать как продуманный шаг перед осенними ...

Опубликовано Юрием Луценко Воскресенье, 17 январь 2021
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