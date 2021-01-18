Украина работает над привлечением к ответственности "Яндекса" за работу в оккупированном Крыму, - МИД

18 января, 2021, 19:57

В МИД Украины сообщили, что работают над возможностью привлечь компанию "Яндекс" к ответственности за работу в Крыму

Об этом говорится в ответе украинского министерства на запрос Крым.Реалии.

"Несмотря на тот факт, что деятельность компании на территории временно оккупированного Россией Крыма пока не подпадает под действие санкций ЕС в отношении Крыма, мы продолжаем в сотрудничестве с европейскими партнерами искать возможности для привлечения компании к ответственности за такую деятельность", - ответили в МИД Украины.

В министерстве добавили, что регулярно обсуждают все случаи нарушения компаниями действующих санкций ЕС.

Кроме того, в украинском министерстве подчеркнули, что квалификация действий "Яндекса", а также определение наличия в них признаков нарушения законодательства Украины относительно правового статуса временно оккупированной территории относится к компетенции соответствующих правоохранительных органов.