Украина работает над привлечением к ответственности "Яндекса" за работу в оккупированном Крыму, - МИД
Об этом говорится в ответе украинского министерства на запрос Крым.Реалии.
"Несмотря на тот факт, что деятельность компании на территории временно оккупированного Россией Крыма пока не подпадает под действие санкций ЕС в отношении Крыма, мы продолжаем в сотрудничестве с европейскими партнерами искать возможности для привлечения компании к ответственности за такую деятельность", - ответили в МИД Украины.
В министерстве добавили, что регулярно обсуждают все случаи нарушения компаниями действующих санкций ЕС.
Кроме того, в украинском министерстве подчеркнули, что квалификация действий "Яндекса", а также определение наличия в них признаков нарушения законодательства Украины относительно правового статуса временно оккупированной территории относится к компетенции соответствующих правоохранительных органов.
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