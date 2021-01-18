Украина готовит визит Макрона в Киев, - посол
Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины во Франции Вадим Омельченко, передает Укринформ.
"Мы работаем над этим каждый день: больше всего над существенным наполнением повестки дня этого визита", - подчеркнул Омельченко.
Он надеется, что во время визита Макрона будут подписаны несколько масштабных контрактов.
Омельченко уточнил, что речь идет о контракте между украинским правительством и компанией Alstom о поставках электровозов. Кроме этого может быть заключен контракт по расширению сотрудничества с Alstom по строительству скоростных железнодорожных путей между Киевом, Львовом и Одессой.
По его словам, Украина и Франция планируют договориться о строительстве станций питьевой воды.
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