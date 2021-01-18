Украина готовит визит Макрона в Киев, - посол

18 января, 2021, 20:31

Дипломаты готовят визит в Украину президента Франции Эммануэля Макрона

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины во Франции Вадим Омельченко, передает Укринформ.

"Мы работаем над этим каждый день: больше всего над существенным наполнением повестки дня этого визита", - подчеркнул Омельченко.

Он надеется, что во время визита Макрона будут подписаны несколько масштабных контрактов.

Омельченко уточнил, что речь идет о контракте между украинским правительством и компанией Alstom о поставках электровозов. Кроме этого может быть заключен контракт по расширению сотрудничества с Alstom по строительству скоростных железнодорожных путей между Киевом, Львовом и Одессой.

По его словам, Украина и Франция планируют договориться о строительстве станций питьевой воды.