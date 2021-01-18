Украина будет способствовать превращению миссии в Приднестровье с военной на гражданскую, - Офис президента
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в интервью ТСН.ua .
В ходе беседы журналист затронул тему оккупированного РФ Приднестровья. Тогда Жовква отметил, что в первом квартале 2020 года Молдова прекратила закупки электроэнергии в Украине, зато начала покупать в приднестровской фирмы, получала бесплатный газ из России (все долги Придистровья за газ Россия адресует Молдове).
"Украина никогда не будет противником процесса преобразования так называемой военной миротворческой миссии в гражданскую, полицейскую под эгидой той или иной международной организации", - отметил чиновник.
Жовква отметил, что в Украине похожая ситуация с оккупированными территориями ОРДЛО, и Украина работает здесь с Специальным мониторинговой миссией ОБСЕ.
"Можем говорить, что в Молдове может быть такая же миссия? Возможно - от других организаций. Украина всегда будет способствовать этому процессу. Напомню, что Украина в формате" 5 + 2 "является посредником и готова активно выполнять свою роль. К сожалению , формат "5 + 2" в последние два года затормозил ", - отметил заместитель руководителя ОП.
Жовква подчеркнул, что если вывод этой миротворческой миссии и замена ее на полицейскую начнется, Украина никогда не будет мешать, а соответствующим образом только поспособствует. На уточняющий вопрос о готовности в случае необходимости предоставить для такой цели "зеленый коридор" и принятие соответствующего решения Верховной Рады, Жовква заявил:
"Согласно такое решение Верховной Рады будет принято".
Чиновник добавил, что не хочет еще одного очага на наших юго-западных границах.
"Мы всячески будем способствовать. Молдова должна выполнить свою часть работы, а Украина будет здесь надежным посредником и партнером", - добавил заместитель руководителя Офиса главы Украинского государства.
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