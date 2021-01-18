Украина будет способствовать превращению миссии в Приднестровье с военной на гражданскую, - Офис президента

18 января, 2021, 14:14

По словам заместителя председателя Офиса президента Игоря Жовквы,. Украина предоставит "зеленый коридор" для вывода российских войск из молдавского региона Приднестровья, когда это станет возможным

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в интервью ТСН.ua .

В ходе беседы журналист затронул тему оккупированного РФ Приднестровья. Тогда Жовква отметил, что в первом квартале 2020 года Молдова прекратила закупки электроэнергии в Украине, зато начала покупать в приднестровской фирмы, получала бесплатный газ из России (все долги Придистровья за газ Россия адресует Молдове).

"Украина никогда не будет противником процесса преобразования так называемой военной миротворческой миссии в гражданскую, полицейскую под эгидой той или иной международной организации", - отметил чиновник.

Жовква отметил, что в Украине похожая ситуация с оккупированными территориями ОРДЛО, и Украина работает здесь с Специальным мониторинговой миссией ОБСЕ.

"Можем говорить, что в Молдове может быть такая же миссия? Возможно - от других организаций. Украина всегда будет способствовать этому процессу. Напомню, что Украина в формате" 5 + 2 "является посредником и готова активно выполнять свою роль. К сожалению , формат "5 + 2" в последние два года затормозил ", - отметил заместитель руководителя ОП.

Жовква подчеркнул, что если вывод этой миротворческой миссии и замена ее на полицейскую начнется, Украина никогда не будет мешать, а соответствующим образом только поспособствует. На уточняющий вопрос о готовности в случае необходимости предоставить для такой цели "зеленый коридор" и принятие соответствующего решения Верховной Рады, Жовква заявил:

"Согласно такое решение Верховной Рады будет принято".

Чиновник добавил, что не хочет еще одного очага на наших юго-западных границах.

"Мы всячески будем способствовать. Молдова должна выполнить свою часть работы, а Украина будет здесь надежным посредником и партнером", - добавил заместитель руководителя Офиса главы Украинского государства.

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