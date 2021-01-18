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Twitter заблокировал аккаунт члена Конгресса США

Соцсеть Twitter заблокировала аккаунт члена Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, которая является сторонницей теории заговора QAnon

Она не сможет заходить на учетную запись в течение 12 часов, сообщает CNN.

"Указанный аккаунт был временно заблокирован из-за многочисленных нарушений нашей политики обеспечения честности", - сказал представитель компании.

Отмечается, что республиканка, известная как сторонница конспирологической теории заговора QAnon, ранее в воскресенье написала несколько "заговорщических" твитов о выборах в Сенат Джорджии, некоторые из них получили специальную отметку Twitter.

Грин в воскресенье отреагировала, призвав Конгресс "действовать быстро", чтобы "защитить свободу слова в Америке".

Напомним, ранее соцсеть Twitter заблокировала аккаунты десятков тысяч сторонников движения QAnon, которые считают руководство американских демократов причастным к международной сети педофилов.

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