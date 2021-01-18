Twitter заблокировал аккаунт члена Конгресса США
Она не сможет заходить на учетную запись в течение 12 часов, сообщает CNN.
"Указанный аккаунт был временно заблокирован из-за многочисленных нарушений нашей политики обеспечения честности", - сказал представитель компании.
Отмечается, что республиканка, известная как сторонница конспирологической теории заговора QAnon, ранее в воскресенье написала несколько "заговорщических" твитов о выборах в Сенат Джорджии, некоторые из них получили специальную отметку Twitter.
Грин в воскресенье отреагировала, призвав Конгресс "действовать быстро", чтобы "защитить свободу слова в Америке".
Напомним, ранее соцсеть Twitter заблокировала аккаунты десятков тысяч сторонников движения QAnon, которые считают руководство американских демократов причастным к международной сети педофилов.
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