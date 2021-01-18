Трамп готовится помиловать около 100 человек в последний день своей каденции
18 января, 2021, 11:32
Во вторник, в последний день перед инаугурацией нового президента США Джо Байдена, действующий глава Белого дома планирует подписать около 100 помилований
Об этом сообщили CNN сразу три источника, знакомые с планами Трампа, передает Укринформ.
"Это будет большая серия помилованиям, включающий преступников в экономической сфере, громких рэперов, а также других лиц", - уточняется в сообщении.
По меньшей мере два источника подтвердили, что в воскресенье в Белом доме состоялось совещание, на котором были уточнены списки помилований. В то же время по состоянию на понедельник нет подтверждений, что в этот список войдет сам Трамп.
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