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Суд в Киеве оправдал догхантера Святогора


фото: sudreporter
Шевченковский районный суд Киева оправдал догхантера Алексея Святогора

Соответствующее решение приняли 18 января, передает " РБК-Украина ".

"Суд постановил признать Святогора невиновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частями 2 и 3 ст. 300 УК", - сказала судья.

Судья заявила, что в его действиях нет состава уголовного преступления.

"Достаточно допустимых и надлежащих доказательств в наличии в действиях Святогора состав данных уголовных правонарушений стороной обвинения предоставленных судом не установлено", - отметила судья.

Отметим, догхантера Святогора задержали 8 июня 2019 года. До этого он был в розыске. Его обвиняли в призывах к расправе над бездомными животными.

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