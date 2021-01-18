Суд в Киеве оправдал догхантера Святогора
18 января, 2021, 14:23
Шевченковский районный суд Киева оправдал догхантера Алексея Святогора
Соответствующее решение приняли 18 января, передает " РБК-Украина ".
"Суд постановил признать Святогора невиновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частями 2 и 3 ст. 300 УК", - сказала судья.
Судья заявила, что в его действиях нет состава уголовного преступления.
"Достаточно допустимых и надлежащих доказательств в наличии в действиях Святогора состав данных уголовных правонарушений стороной обвинения предоставленных судом не установлено", - отметила судья.
Отметим, догхантера Святогора задержали 8 июня 2019 года. До этого он был в розыске. Его обвиняли в призывах к расправе над бездомными животными.
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