Средняя субсидия у нас пока больше 1600 грн, - Шмыгаль
Об этом он сказал во время заседания правительства, передает Еспресо.TV .
"В зимние месяцы 2018 - 2019 лет платежки за газ составляли примерно 2500 - 3000 тыс. грн на домохозяйство, или 75% от тогдашней минимальной зарплаты. Установленная нами цена будет на уровне 6,99 грн. И это означает, что при том же потреблении средняя платежка будет меньше на 500 грн и будет составлять примерно 40% от сегодняшней минимальной зарплаты. Люди, которые получают минималку, наши пенсионеры, социально-уязвимое население, продолжат получать субсидии в полном размере. Средняя субсидия у нас пока больше 1600 грн и получают ее 3 млн домохозяйств ", - сказал Шмыгаль.
По его словам, субсидионным поддержка украинских граждан продолжится в полном объеме.
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