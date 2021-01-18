Средняя субсидия у нас пока больше 1600 грн, - Шмыгаль

18 января, 2021, 10:29

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что средняя субсидия в Украине сейчас составляет более 1600 грн

Об этом он сказал во время заседания правительства, передает Еспресо.TV .

"В зимние месяцы 2018 - 2019 лет платежки за газ составляли примерно 2500 - 3000 тыс. грн на домохозяйство, или 75% от тогдашней минимальной зарплаты. Установленная нами цена будет на уровне 6,99 грн. И это означает, что при том же потреблении средняя платежка будет меньше на 500 грн и будет составлять примерно 40% от сегодняшней минимальной зарплаты. Люди, которые получают минималку, наши пенсионеры, социально-уязвимое население, продолжат получать субсидии в полном размере. Средняя субсидия у нас пока больше 1600 грн и получают ее 3 млн домохозяйств ", - сказал Шмыгаль.

По его словам, субсидионным поддержка украинских граждан продолжится в полном объеме.