Шведская компания подала заявку на испытания в Украине препарата от COVID-19

18 января, 2021, 17:36

Шведская компания Cyxone подала заявку на проведение в Украине второй фазы испытаний препарата для лечения артрита "Рабексимод", который используют при лечении COVID-19

Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает Укринформ.

Компания подала такие же заявки в регуляторные органы Словакии и Венгрии.

Cyxone получила одобрение органов на начало второй фазы исследования в Польше.

В ходе исследования будет оцениваться эффективность и безопасность лечения для предотвращения прогресса COVID-19 и ускорения выздоровления.

В процессе примут участие 300 пациентов клинических центров в Польше и еще трех странах Европы.

Эффективность препарата оценивается у пациентов с COVID-19 средней степени тяжести.

Компания планирует объявить предварительные результаты в третьем квартале 2021 года.