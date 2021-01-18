Шведская компания подала заявку на испытания в Украине препарата от COVID-19
Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает Укринформ.
Компания подала такие же заявки в регуляторные органы Словакии и Венгрии.
Cyxone получила одобрение органов на начало второй фазы исследования в Польше.
В ходе исследования будет оцениваться эффективность и безопасность лечения для предотвращения прогресса COVID-19 и ускорения выздоровления.
Эффективность препарата оценивается у пациентов с COVID-19 средней степени тяжести.
Компания планирует объявить предварительные результаты в третьем квартале 2021 года.
При положительном результате Cyxone намерен подать заявку на разрешение на использование в экстренных случаях.
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