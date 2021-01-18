Шмыгаль надеется на внедрение накопительной пенсионной системы в Украине до конца года
Об этом Шмыгаль сказал в интервью Интерфакс-Украина .
"Мы с министерством социальной политики полностью разработали стратегию введения накопительной пенсионной системы. Мы ее обсудили и согласовали все нюансы с профильным комитетом Верховной Рады. Сейчас этот вопрос находится в законодательной плоскости. Соответствующий проект закона подготовлен, будем просить парламентариев принять его как можно скорее, чтобы в этом году эта накопительная пенсионная система была внедрена ", - цитирует агентство слова Шмыгаля.
Премьер подчеркнул, что Украина нуждается в накопительной системе и считает неприемлемым, что за 30 лет независимости этого так и не было сделано.
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